Ünlü Tiktok Fenomeni Merve Yalçın “Milyonlara” İsimli Yepyeni Şarkısıyla Dördüncü Kez Yayında!

Sözü ve müziği Talya Zilcinoğlu ve Hakan Kılınç imzası taşıyan “Milyonlara”, video klibiyle birlikte 16 Temmuz’da yayında! Şarkı, Ava Music & Avrupa Müzik iş birliğiyle tüm müzik marketlerde yerini alıyor.

İlk şarkısı “Bella” ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç yetenek, son olarak Rumen şarkıcı Gpsy ile “Romale”de bir araya gelmişti.

Merve Yalçın’ın pop müzik tarzındaki “Milyonlara” isimli yepyeni şarkısını tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.