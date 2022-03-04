Ünlü sunucu ve şovmen, yapımcılığa adım attı

Ünlü sunucu, şovmen, oyuncu Okan Karacan yeni yapım şirketi ile yapımcılığa adım attı. Yıllarca sektördeki birikimleri ile tecrübelerini sektöre yön vermek için kullanacağını belirten ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çektiği filmle sektördeki eksikleri gördüğünü ve bir arkadaşının kendisine ortaklık teklifiyle kurduğu şirket ile sektöre yapımcı olarak adım attı.

Ünlü sunucu Karacan, bundan sonra hayalinin sinema filmi olduğunu belirterek yaptığı açıklamada "Ocak ayından beri çok uğraştım. Ticari hayatımıza başladık, Berton Medya şirketimizi kurduk ve ilk meyvelerini toplamaya başlayacağımız döneme geldik. Bunlar gerçekten kolay olmuyor. Hayat devam ediyor. Hayat devam ederken de benim de sorumluluklarım var, bir karar vermem gerekiyordu. Yapım şirketi kurduk. Medya şirketi her alanda da çok iddialı. Sinema, televizyon, etkinlik ve organizasyon gibi birçok içerik üretmeye ve izleyici ile buluşmaya, bu endüstriye yeni yeni şeyler katmak için yola çıktık. Güzel hedeflerimiz var. Çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Rekabetin de olduğu bir ortamdayız. Kimseyi üzmeden, kırmadan kendi yolumuzda yürüyeceğimiz yepyeni bir yapı herkese hayırlı olsun. Sinemayı çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz sinema artık günümüzde hem dijital platformda hem de bilet satılan yani sinema salonlarının diye ikiye ayrıldı. Biz sinemayı, yani sinema salonlarını ve sinema biletlerinin satışlarını son derece önemsiyoruz. Benim orada ürettiğim geçmişte oyunculuğunu yaptığım filmler de var ama şimdi artık yönetmen, senarist ve yapımcı olarak sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki oyuncu olarak da karşınızda olacağım. Sinemada hızlı ilerleyeceğiz inşallah bu yaz 2022 yazında sette olacağımız projemiz var. Onu hayata geçirmek için senaryo ekipleri ile yönetmenlerle ve oyuncularla görüşmeye başladık. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Oyuncular, senaristler, yönetmenler. Ondan sonra proje yapıp hayata geçirmek isteyen ama çeşitli olanaksızlıklardan ya da bazı şartların olgunlaşmasını hayata geçiremeyenler herkese kapımız açık ve tüm yeni fikirlere hep beraber dinlemek istiyoruz. Bizim bu heyecanımızı paylaşacak aynı heyecanlı olan bu endüstriye bu sektöre katma değer katacak olan herkesi bekliyoruz" dedi.