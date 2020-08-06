Ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Giresun’da hayranları ile bir araya geldi

Giresun’a gelen ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Giresunlu sevenleriyle buluştu. Hülya Koçyiğit, anneannesinin Giresunlu olduğunu belirterek Giresun’a seve seve geldiğini söyledi.

Giresun Belediyesi’nin daveti üzerine Giresun’a gelen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Botanik Park’ta gerçekleşen ‘Film Tadında Bir Hayat’ konulu söyleşide Giresunlu sevenleri ile bir araya geldi. Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel ile söyleşi gerçekleştiren Sanatçı Hülya Koçyiğit, anneannesinin Giresunlu olduğunu belirterek Giresun’a seve seve geldiğini söyledi.

Bir belediyenin herşeyden önce bir kültür-sanat insanına ihtiyacı olduğunu belirten Koçyiğit, “Belediye hizmeti demek orada yaşayan insanları mutlu etmenin yollarını aramaktır. Onun için en büyük aracı kültür ve sanattır. Gerçekten bir arada olabileceğimiz, birlikte dans edebileceğimiz, birlikte şarkı söyleyebileceğimiz, birlikte fikir alışverişinde bulunabileceğimiz ortamlara ihtiyacımız var. Bu konuda belediye olarak çok yararlı işler yapacağınızı duydum” dedi.

Dünyanın en lezzeti fındığını yetişiren Giresunlular’la gurur duyduğunu belirten Koçyiğit, “Halbuki ben tarlalara gidip sizlerle beraber fındık toplamak istiyordum. Ne yazık ki fındık toplama için düzenlenen tören haftaya yapılacakmış. O nedenle aranızda o kadar uzun kalamayacağım” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Hülya Koçyiğit’e, fındık desenli plaket ve çiçek takdim edildi.