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Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti!

Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Devlet Başkanı Bolsonaro, ünlü futbolcu Neymar ve Brezilya halkı sosyal medyada üzüntülerini paylaştı

Magazin 06.11.2021, 10:21
Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti!

Brezilya, uçak kazasında yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Marilia Mendonça için gözyaşı döküyor.

Minas Gerais İtfaiyesinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Mendonça'yı taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu şarkıcının öldüğünü doğruladı.

Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Mendonça ve beraberindekileri taşıyan PEC Taxi Aereo şirketine ait, 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma sebebi henüz belirlenemedi.

Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulundu.

Brezilya'da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995'te dünyaya geldi. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.

Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

Dünyaca ünlü Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında uçak kazasına kurban gitti!

"ÇOK YAKIN BİRİNİ KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı "İnanmayı reddediyorum." paylaşımıyla dile getirdi. Neymar ayrıca: "Hayatımda yaşadığım en güzel sürprizlerden biri. Bana Mutlu Yıllar şarkısını söylemen benim için ne büyük bir onur. Adını Brezilya'da ve dünyada damgaladın! Ebedi hayranın olacağım huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

Cantora Marília Mendonça morre aos 26 anos em acidente aéreo - Revista Marie Claire | Notícias

2019'DA DA GABRIEL DINIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Brezilyalı bir başkan ünlü şarkıcı Gabriel Diniz'in de içinde bulunduğu küçük uçak 28 Mayıs 2019'da denize çakılmış, kazada Diniz ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Diniz'in ölüm haberinin ardından şarkıcıyı sevenler yasa boğulmuştu. 

#Marilia Mendonça
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