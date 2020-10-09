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Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı!

ABD'li ünlü şarkıcı Instagram'da yaptığı paylaşımın ardından Türkiye'de gündem oldu. Bu gönderinin altında, Türk takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapılmasının ardından bu sefer de Twitter'da Türkçe bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan gönderi, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. İşte, Ashley Nicolette Frangipane'ni yaptığı Türkçe paylaşım...

Magazin 09.10.2020, 19:24
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Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı!

Bu paylaşımlar onun Türkiye'de olduğu izlenimini uyandırdı.

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki şarkıcı çok kısa bir süre önce Twitter sayfasından 'Herkes sakin olsun' lütfen diye bir mesaj paylaştı. Şarkıcının Türkçe yazdığı bu tweet'in altına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Halsey, bir başka sosyal medya mesajında da Türkçe öğrendiğini belirten Türçke bir tweet atıp bir de klavye fotoğrafı paylaşmıştı.

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