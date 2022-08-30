Ünlü şarkıcı Göksel Kocaelilileri coşturdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Göksel sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi Göksel’in şarkılarıyla coştu.

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı coşkuyla kutlandı. İzmit Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda, ünlü sanatçı Göksel kent meydanında sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konser, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ünlü şarkıcı dansıyla dikkatleri üzerine çekti. Göksel, zaman zaman hayranları ile düet yaptı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ünlü sanatçıya isminin yazılı olduğu Kocaelispor forması hediye etti. Sık sık sahnede dans eden Göksel, hayranlarını da eşlik etmeye davet etti. Gecenin sonunda ünlü sanatçı uzun süre alkışlandı.