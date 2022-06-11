banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu’da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.

Magazin 11.06.2022, 01:15
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu’da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin üçüncü gününde Fatma Turgut sahne aldı. Misak-ı Milli Meydanı’nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ünlü şarkıcı Turgut’a Safranbolu’yu temsilen maket ev, lokum ve çiçek takdim etti.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu