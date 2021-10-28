banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Ünlü şarkıcı Bilal Sonses’e sahnede doğum günü sürprizi

Ünlü şarkıcı Bilal Sonses, sevenleri ile Konya’nın Akşehir ilçesinde buluştu. Hayranlarının coşturan Bilal Sonses’e konserde doğum günü sürprizi yapıldı.

Magazin 28.10.2021, 11:18
Ünlü şarkıcı Bilal Sonses’e sahnede doğum günü sürprizi

Ünlü şarkıcı Bilal Sonses, sevenleri ile Konya’nın Akşehir ilçesinde buluştu. Hayranlarının coşturan Bilal Sonses’e konserde doğum günü sürprizi yapıldı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 2. Grup’ta mücadele edecek olan Akşehir Spor, sezon açılışı ve Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir konser etkinliği düzenledi. Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca Turizm Derneği, Nasreddin Hoca Vakfı, Akşehir Spor Yönetimi ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilen gecede konser öncesi ünlü sunucu ve şovmen Doğukan Alsay şovları ile seyirciyi coşturdu. Konser başlamadan Akşehir Spor için hazırlanan klip dev ekranda gösterilirken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada 31 Ekim’de oynanacak ilk maçtan itibaren Akşehir Spor’un sahalarda tarih yazacağını belirterek, bu sezon 3. Lig için çaba göstereceklerini söyledi. Akşehir Spor alt kadrosu ve as takımının konsere gelen seyircilere tanıtıldığı gecede sponsorlara, katkı sağlayan kurumlara ve taraftarlar derneği başkanlarına teşekkür belgesi verildi. Ardından ünlü şarkıcı Bilal Sonses sahneye çıktı.

Bilal Sonses’e doğum günü sürprizi

Soğuk havaya rağmen Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce kişiye birbirinden güzel şarkıları ile keyifli saatler yaşatan Bilal Sonses’e bir gün sonra doğum günü olması nedeniyle sürpriz yapılarak, doğum günü pastası da kestirildi. Binlerce kişinin ‘İyi ki doğdun Bilal’ diye bağırması sanatçıya duygulu anlar yaşattı. Konser sonunda sanatçıya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3