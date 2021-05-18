Ünlü şarkıcı Ariana Grande gizlice evlendi

ABD’li dünya ünlü şarkıcı Ariana Grande, hayranlarını şaşırtan bir haberle gündemde. 27 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı gizli bir törenle dünyaevine girdi.

Grande ve 25 yaşındaki sevgilisi Dalton Gomez, ünlü şarkıcının Montecito’daki evinin arka bahçesinde geçtiğimiz hafta sonu evlendi. Törene çiftin en yakınları dahil olmak üzere yalnızca 20 kişi katıldı.People’a konuşan çifte yakın bir kaynak evliliği doğrularken, “Çok küçük ve özel bir törendi. Ortam mutluluk ve sevgiyle doluydu. Çift ve aile daha mutlu olamazdı” ifadelerini kullandı.

Ocak 2020’de ilişkileri başlayan Granda ve Gomez, dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle karantina döneminin büyük kısmını birlikte geçirdi. Noel öncesinde nişanlandıklarını duyuran çift, hayatlarını birleştirmek için daha fazla beklemek istemedi.

ABD medyasına konuşan çifte yakın başka bir kaynak, “Düğünü geçtiğimiz hafta yapmak istediler çünkü takvimleri giderek sıkışıyordu. Beklemenin bir anlamı olmadığı konusunda hemfikirdiler. İkisi de her zaman sade ve samimi bir tören istiyordu” dedi.