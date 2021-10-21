Ünlü sanatçılar Ordulularla buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçıları Ordulu vatandaşlarla buluşturuyor.

Demet Akalın, Ekin Uzunlar ve Çetin Akdeniz’in sahne alacağı konser, 24 Ekim Pazar günü saat 19.30’da Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenecek. Konser ücretsiz izlenebilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında unutulamayacak bir program düzenliyor. “Sonbahar Gençlik Konseri” adı altında gerçekleştirilecek konser öncesi tüm hazırlıklar yapıldı.

Pop müziğinin güçlü ismi Demet Akalın, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar ve bağlama ustası Çetin Akdeniz’in sahne alacağı konserde sevilen isimler bir arada olacak. Birbirinden değerli ses ve enstrüman sanatçıları en özel parçaları Ordulular için seslendirecek.

24 Ekim Pazar günü saat 19.30’da Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda gerçekleştirilecek olan konser ücretsiz olacak.