Ünlü Sanatçıdan Diva'ya olaylı gönderme! Sular durulmuyor..

Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının iki bölüm sonra yayından kalkmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Ersoy için "Seni diva değil, divan yaparlar" demiş ve programın sanatçının kaprisleri yüzünden bittiğini sözlerine eklemişti.

Ardından Bülent Ersoy da, "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.

Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" sözleriyle Keser'e yanıt verdi.

Kaprisli olmadığını belirten Ersoy, mükemmeliyetçi olduğunu söyleyerek, "Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. 'Diva' denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada." ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışma sonrasında Bülent Ersoy, polemiği yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser'e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Mustafa Keser ise dava sonrasında Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır!" sözleriyle Ersoy'u hedef aldı.