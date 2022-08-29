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Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı

Tokat’ta ilk kez düzenlenen “Gastronomi Festivali” etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Murat Dalkılıç verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Magazin 29.08.2022, 23:05
Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı

Tokat’ta ilk kez düzenlenen “Gastronomi Festivali” etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Murat Dalkılıç verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali çerçevesinde ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, konser verdi. Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumunda hayranlarıyla buluşan şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere katılan vatandaşlar, Murat Dalkılıç’ın seslendirdiği parçalar eşliğinde doyasıyla eğlendi. Konsere olan ilgi yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. Festival çerçevesinde gerçekleştirilen konserler Murat Dalkılıç’ın konseriyle birlikte sona erdi.

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