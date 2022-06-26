Ünlü sanatçı Kıraç, kiraz festivalinde sevenleriyle buluştu

27. Yeşilyurt Kültür, Spor Kiraz Festivalinde Malatyalılarla buluşan ünlü Sanatçı Kıraç, söylediği birbirinden hareketli ve güzel şarkılarla unutulmaz bir konserin altına imza attı.

27’nci Yeşilyurt Kültür, Spor Kiraz Festivali çerçevesinde gerçekleşen dev konserlerle ‘Kıraç’ Konseri de eklendi.

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğinin destekleriyle düzenlenen 27’nci Yeşilyurt Kültür, Spor Kiraz Festivalinde ‘Kıraç’ coşkusu yaşandı.

Malatya Park AVM yanındaki konser alanını dolduran binlerce seveniyle buluşan ünlü sanatçı Kıraç, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir konserin altına imza attı. Gördüğü yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü sanatçı, Malatya’da ve Yeşilyurt’ta olmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Konsere büyük ilgi gösteren sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendiren Kıraç, kendisini sevenleriyle buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Kıraç’a kayısı ve kiraz paketi ile çeşitli hediyeler takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mustafa Ceceli’den sonra Kıraç’ın sahne aldığı konser programlarıyla festival coşkusunun üst seviyeye çıktığını ifade etti.

Malatya’lılara güzel bir akşam yaşatan Kıraç’a teşekkürlerini sunan Çınar, “Dev konserlerimizle Malatya’lılara ve Yeşilyurt’lulara unutulmaz bir festival ortamı yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz istedi bizlerde Kıraç’ı Malatya’ya getirdik. Şu anda alanımızda yaklaşık 50 bin kişi bulunuyor, festivalimize yakışan bir atmosfer var. Malatya Park AVM Yanındaki konser alanımızda ki bu coşku, bu mutluluk ve bu heyecanı anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Kiraz Festivalimize renk katan sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatyalıların çok sevdiği değerli sanatçımız Kıraç’ta çok güzel bir konserle vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşattı, herkes adına Kıraç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Oldukça renkli bir atmosferin hakim olduğu konserde iki saate yakın süre sahnede kalan Kıraç, Anadolu türkülerinden oluşan repertuarıyla sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kurdu.