Ünlü sanatçı Kıraç, “Fatih Sultan Mehmet’te bizim, Mustafa Kemal Atatürk’te bizim”

Pırlanta Kültür Sanat ve Pirinç Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, muhteşem bir konser verdi.

Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen şarkıları meydanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi.

Sahne performansı ile göz dolduran Kıraç, sahnede hem coştu hem de kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

“Fatih Sultan Mehmet’te bizim, Mustafa Kemal Atatürk’te bizim”

Konser sırasında açıklama da bulunan Kıraç, “Fatih Sultan Mehmet’te bizim, Mustafa Kemal Atatürk’te bizim. Büyüklerimiz ne dersin en büyüklerimiz atalarımız doğruyu söylemişler arkadaşlar. Biz sahip çıkacağız. “Z kuşağı” diye bir kuşak yok arkadaşlar Türk gençleri var. Z kuşağı denen şeylere inanmayın. Tüm dünya çocukları, gençlerini kandırıyorlar sadece bizimkileri değil. Biz Türk genliğiyiz. Tarihi ile öyle 100 yıllık, bin yıllık değil Atatürk’ün deyimiyle en az 7 bin yıllık Anadolu bizim ülkemiz. Ama bu kafayla gidersek burayı bizden alırlar. Hem Fatih Sultan Mehmet’e aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’e birlikte sahip çıkacağız” dedi

Osmancık’a ilk kez geldiğini açıklayan Kıraç, “Buraya ilk kez geldi. Doğası çok güzel. Her taraf yemyeşil. Bizi halkımızla buluşturan Belediye başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Konserin ardından Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ünlü sanatçıya çiçek ve plaket verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Halkımıza unutulmaz bir gece yaşatan sanatçımız Kıraç’a ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)