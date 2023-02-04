Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses’in sahnesinde sürpriz düet

İstanbul’da ünlü bir restoranda, sahne alan sanatçı İbrahim Tatlıses, sevenlerini coşturdu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, önceki akşam bir restoranda sahne aldı. Günler öncesinden kapanan rezervasyonlarıyla hınca hınç dolan restoranda İmparator İbrahim Tatlıses, sevenleriyle bir araya geldi. 3,5 saat aralıksız canlı performans sergilediği gecede "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Bebeğim", "Şemmame", "Sarhoş", "Kavur Balıkları", "Haydi Söyle", "Mavi Mavi" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Eğlencenin, türkülerin, müziğin sonuna kadar yaşandığı gecede Tatlıses’i hayranlarının yanı sıra sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Şafak Sezer, Berdan Mardini, ve Ceylan Tatlıses’in şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Sahnede sürpriz düet

Tatlıses, hayranlarını performansıyla mest ettiği gecede sürpriz düetlere de imza attı. Önce Berdan Mardini’yi sonra da Ceylan’ı sahnesine davet eden Tatlıses, sevenlerini yerine oturtmadı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer’in de def çalarak halay çektiği gecede renkli dakikalar yaşandı.