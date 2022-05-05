Ünlü sanatçı Alexandra Gravas atalarının izini Söke’de buldu

Ünlü Yunan sanatçı Alexandra Gravas, atalarının mübadele öncesi yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesindeki evi ziyaret etti.

Söke’de yaşarken mübadele döneminde Yunanistan’ın Selanik kentine göç etmek zorunda kalan atalarının izini süren Yunan sanatçı Alexandra Gravas, ailesinin Söke’nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşadığı evi ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan sanatçı, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki tarihi Rum evlerinin Söke Belediyesi tarafından restore edildiğini görünce mutluluğunu da gizleyemedi.

7 Mayıs’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından düzenlenecek ‘İki Yakanın Sesi’ adlı konserde Ruhi Su Dostlar Korosu ile birlikte solist olarak yer alacak olan Alexandra Gravas, Ege Barış ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan CHP 26. Dönem Milletvekili Zeynep Altıok ile birlikte Söke’ye geldi. Sanatçıya Söke ziyaretinde Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir, Söke Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı Levent Tuna, Didim Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Soysalan, Söke’nin yaşayan tarihi İbrahim Akkaya da eşlik etti. İlk olarak Uzbek Konağı’nı gezen Gravas, daha sonra atalarının yaşadığı evi gezdi. Söke Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarının merkezi konumunda olan Kent Atölyesi’nin bulunduğu evi gezen Alexandra Gravas, gözyaşlarını tutamadı. Evin her noktasını gezerek inceleyen Gravas, yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bugün atölye olarak kullanılan evin de önümüzdeki süreçte restore edileceğini öğrenen Gravas, evin açılışında konser vermek istediğini söyledi.

Ailesinin 1919 yılında Söke’nin Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan evi satın aldığını ve daha sonra mübadele döneminde Söke’yi terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Alexandra Gravas, “Ben oğlumun daha güzel bir dünyada büyümesini istiyorum. Geçmişteki yanlışlarımızdan öğreneceklerimiz var. Biz dostluk, güzellik ve iyilikleri bugüne taşımalıyız. Söke’de tarih çalışmalarını canlı tutan, geçmişe saygı duyan Söke Belediye Başkanı ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatçı Alexandra Gravas ayrıca, “Bu evin restorasyon çalışmaları bittiği zaman evimde konser vermek istiyorum” dedi.

Ünlü sanatçı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i de makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Gravas, kayıtları Meksika’da yapılan son albümü ‘El Amor Es Vida/ Aşk Hayattır’ı Başkan Tuncel’e armağan etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçıya günün anısına hediye takdim etti.