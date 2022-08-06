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Ünlü Rapçi Murda, ’Erik Dalı’yla coşturdu

Ünlü Rap sanatçısı Murda, Çeşme’de verdiği konserde hayranlarını oyun havasıyla coşturdu.

Magazin 06.08.2022, 12:41
Ünlü Rapçi Murda, ’Erik Dalı’yla coşturdu

Ünlü Rap sanatçısı Murda, Çeşme’de verdiği konserde hayranlarını oyun havasıyla coşturdu.

Ünlü rapçi Murda, Çeşme’de sahne aldığı bir mekanda sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Son yılların en çok dinlenilen Rap parçalarına imza atan Murda, konser esnasında ‘Erik Dalı’ parçasıyla hayranlarını coşturdu. Ünlü rapçi sahnede oyun havası oynarken, hayranları da büyük coşku yaşadı. Dinleyicilere bir sürpriz yaşatan Murda, sahnedeki eğlenceli tavırlarıyla da dikkat çekti.

Hadise ile yaptığı ‘İmdat’ şarkısı başta olmak üzere diğer popüler şarkılarını da seslendiren rapçiye yüzlerce hayranı da eşlik etti.

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