Ünlü rapçi Gazapizm, sevilen parçalarıyla Kocaeli’yi salladı

Kocaeli’de binlerce hayranıyla buluşan ünlü rapçi Gazapizm sevilen parçalarıyla Darıca’yı salladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Gazapizm” adıyla tanınan ünlü rapçi Anıl Murat Acar’ı Darıca’da sevenleriyle buluşturdu. Gazapizm’in Balyanoz Koyu’nda verdiği konsere gençler büyük ilgi gösterdi. Alkışlar ve yoğun sevgi seli altında sahneye çıkan Gazapizm, konsere “Heyecanı yok” şarkısıyla başladı. Gençlerin hareketli parçalara eşlik etmesiyle Balyanoz Koyu sahili salladı. Konsere katılan binlerce vatandaş, eğlencenin doruğunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, gençlerin heyecanına ortak oldu. Gazapizm ve ekibini kutlayarak çiçek takdim etti. Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk’de Gazapizm’e, Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı maketi hediye etti.