Ünlü oyuncuyu anneannesi nasıl dolandırdı?

Babasını henüz çocuk yaştayken kaybeden, 3 yıl önce de anne acısı yaşayan Fulya Zenginer, bu kez akrabalarından aldığı darbeyle sarsıldı.

İddiaya göre, Zenginer’in dedesinden kalan milyonluk arsada kuzenleriyle birlikte payı vardı. Erkek kardeşleriyle beraber plan yapan anneanne, torunlarından vekalet istedi, “Arsayı satayım, herkese kendi payının parasını vereyim” dedi.

Fulya Zenginer ve kuzenleri, anneanneye vekalet verdi. Bir süre sonra büyük dayısına telefon açan oyuncu,

“Arsayı satamadık” yanıtını aldı. Ancak kuzenlerinin açtığı davayla şoke edici gerçekle yüzleşti: Arsa satılmış, parası da anneanne ile kardeşleri arasında paylaştırılmıştı. Çok üzülen Zenginer’in dava açacağı konuşuluyor.

Büyük üzüntü yaşayan Fulya Zenginer’in hamileliğinde sorun yaşamasından korkan eşi Küntay Tarık Evren, onu bir an olsun yalnız bırakmıyor.



3 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer Instagram'da bir takipçisinin “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı.

Oyuncu Fulya Zenginer’e, Instagram’da yaptığı yayında bir takipçisi “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” diye sordu. 3 yıl önce annesi Gönül Zenginer’i genç yaşta kaybeden Fulya konuşmakta zorlandı.

“Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım.Gittiğimiz gün ‘Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak’ deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

Fulya Zenginer sözlerine şöyle devam etti:

“Zeytinburnu’nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17’sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe ‘onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım’ diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah’a şükrediyorum.”

(İsmail Bayrak-Hürriyet)