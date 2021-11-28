banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Malatya'da puan kaybetti!
Galatasaray, Malatya'da puan kaybetti!
Düğünlerde altın kısıtlaması!
Düğünlerde altın kısıtlaması!
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması!
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması!
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam ediyor
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam ediyor

Ünlü oyuncuyu anneannesi nasıl dolandırdı?

3.5 aylık hamile oyuncu Fulya Zenginer’e anneannesinden büyük darbe! Oyuncu, anneannesi ve onun erkek kardeşleri tarafından dolandırıldı.

Magazin 28.11.2021, 22:24
Ünlü oyuncuyu anneannesi nasıl dolandırdı?

Babasını henüz çocuk yaştayken kaybeden, 3 yıl önce de anne acısı yaşayan Fulya Zenginer, bu kez akrabalarından aldığı darbeyle sarsıldı.

İddiaya göre, Zenginer’in dedesinden kalan milyonluk arsada kuzenleriyle birlikte payı vardı. Erkek kardeşleriyle beraber plan yapan anneanne, torunlarından vekalet istedi, “Arsayı satayım, herkese kendi payının parasını vereyim” dedi.

Fulya Zenginer ve kuzenleri, anneanneye vekalet verdi. Bir süre sonra büyük dayısına telefon açan oyuncu, 

“Arsayı satamadık” yanıtını aldı. Ancak kuzenlerinin açtığı davayla şoke edici gerçekle yüzleşti: Arsa satılmış, parası da anneanne ile kardeşleri arasında paylaştırılmıştı. Çok üzülen Zenginer’in dava açacağı konuşuluyor.

 Büyük üzüntü yaşayan Fulya Zenginer’in hamileliğinde sorun yaşamasından korkan eşi Küntay Tarık Evren, onu bir an olsun yalnız bırakmıyor.
 
3 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer Instagram'da bir takipçisinin “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı.

Oyuncu Fulya Zenginer’e, Instagram’da yaptığı yayında bir takipçisi “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” diye sordu. 3 yıl önce annesi Gönül Zenginer’i genç yaşta kaybeden Fulya konuşmakta zorlandı.

“Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım.Gittiğimiz gün ‘Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak’ deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

Fulya Zenginer sözlerine şöyle devam etti:

“Zeytinburnu’nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17’sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe ‘onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım’ diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah’a şükrediyorum.”

 (İsmail Bayrak-Hürriyet)

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 13 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7