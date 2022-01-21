Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, Malatya'da gözaltına alındı

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

Midyat, daha sonra konuya ilişkin olarak Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dostlar, uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmacı gazeteler gözaltına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine, asayiş berkemal. Akşama Sermiyan Midnight ile gülüşmek üzere Malatya."