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Ünlü oyuncudan ‘Recep İvedik’ severlerine müjde

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir okulda öğrencilerle bir araya gelen Şahan Gökbakar’ın başrolünü oynadığı Recep İvedik filminde ‘Nurullah’ karakterini canlandıran Nurullah Çelebi, serinin 7. filmi için çalışmaların başladığını söyledi.

Magazin 24.03.2022, 12:23
Ünlü oyuncudan ‘Recep İvedik’ severlerine müjde

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir okulda öğrencilerle bir araya gelen Şahan Gökbakar’ın başrolünü oynadığı Recep İvedik filminde ‘Nurullah’ karakterini canlandıran Nurullah Çelebi, serinin 7. filmi için çalışmaların başladığını söyledi.

Komedyen Şahan Gökbakar’ın başrolünde oynadığı Recep İvedik filminde ‘Nurullah’ karakterini canlandıran oyuncu Nurullah Çelebi, ‘Gülümseten Yüzler’ projesi kapsamında yazar Cemal Çandır ile birlikte Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan özel bir okulda lise öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle renkli bir söyleşi gerçekleştiren Çelebi, daha sonra kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle tek tek fotoğraf çekildi. Çelebi, yazar Cemal Çandır ile birlikte öğrencilerin kitaplarını da imzaladı.

“Hoşgörünün azaldığı bir dönemde böyle gülümsetmek için yola çıktık”

Yürüttükleri proje hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan oyuncu Nurullah Çelebi, “Gülümseten Yüzler diye bir proje ile Türkiye’yi gezmeye çalışıyoruz. Bugün Darıca’dayız. Harika bir okuldayız, harika bir öğrenci topluluğu. Gülümsetmeye çalışıyoruz ama çocuklar bizi gülümsetti. Harika, neşeli çocuklar. Yüzleri gülüyor, gülümsetiyor. İyi bir grupla bugün sohbet ettik. Amacımız ülkede son dönemlerde, selam verip, almayı unuttuğumuz bir dönemde, hoşgörünün azaldığı bir dönemde böyle gülümsetmek için yola çıktık. Söyleşiler yapıyoruz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz, yeni tecrübeler ediniyoruz. İyi ki gelmişiz. Sevilmek güzel bir şey, bizim işimizin bir parçası zaten. Sahnedeki alkışı ya da sinemadaki beğeninin burada karşılığını görüyoruz. Çok keyifli bir şey. Öğrencilere bugün çalışmadan kimseye ekmek olmadığını söyledik. Şansın, nasibin olması gerektiğini söyledik. Boş hayaller peşinde koşmayalım dedik. Eğer biz kendimizi yetiştirirsek, dolu olursak her yerde iş var, sanatta da, sporda da. Ne yapmak istiyorsak, dolu olursak her yerde iş var dedik. Birazda şansa ve nasibe de bağladık” dedi.

“Gülümsemeye ihtiyacımız olduğu bir dönemde sorumluluk alıp kameralar karşısına geçeceğiz”

Söyleşilerde kendisine en çok sorulan sorunun ‘Recep İvedik 7 gelecek mi?’ sorusu olduğunu aktaran Çelebi, “Ben de şöyle soruyorum; diyelim ki salonda 100 kişi var, ‘İçinizde Recep İvedik’i izlemeyen var mı?’ diye soruyorum. 98’i izlemiş, 2 kişi izlememiş olabiliyor. Bu kadar insan eğer izlemişse Şahan da bunu görüyordur. Şahan da zaten bir iki gün önce açıkladı, serinin 7. filmi geliyor diye. Çalışmalar başladı. Hayırlı olsun diyelim. Gülümsemeye ihtiyacımız olduğu bir dönemde Şahan ile yine sorumluluk alıp kameralar karşısına geçeceğiz inşallah” diye konuştu.

“Recep İvedik’in Nurullah’ı olarak ölmek istiyorum”

Kendisinin tiyatro kökenli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Çelebi, “Tabii en sevdiğim yer tiyatro. Ama 50’sinden sonra sinemada insanlar bizi görünce daha popüler olduk, daha bilinir olduk. Sinema başka bir yer. Bir karar vermem lazımdı, karar verdim. Ben Recep İvedik’in Nurullah’ı olarak bilinmek istiyorum. Öldükten sonra da Recep İvedik’in Nurullah’ı olarak ölmek istiyorum. Buna karar verdikten sonra ben Recep İvedik’in Nurullah’ı dışında sinema filmi düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

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