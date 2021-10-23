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Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Yakınları ve mesai arkadaşları vefat eden usta oyuncunun cenazesini hastaneden teslim aldı.

Magazin 23.10.2021, 00:42
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Yakınları ve mesai arkadaşları vefat eden usta oyuncunun cenazesini hastaneden teslim aldı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çekimleri yapılan Seksenler dizisinin setinde kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Kemal Kuruçay, hemen Darıca’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Seksenler dizisinde canlandırdığı ‘Seyfi’ karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat ettiğini öğrenen dizinin yönetmeni Birol Güven, dizi oyuncuları ve set ekibi, hastaneye gelerek yakınlarının acısını paylaştı. Kemal Kuruçay’ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

“Senaryosu elinde vefat etti”

Vefat eden ünlü oyuncuyla aynı seti paylaşan, Seksenler dizisinde ‘Susmuş’ karakterine hayat veren ve aynı zamanda dizinin müzik direktörü Aydın Sarman, Kemal Kuruçay hakkında konuşmakta zorluk çekti. Zor durumda olduklarını söyleyen Sarman, “Kemal Kuruçay, inanılır gibi değil, tüm ekip inanamıyoruz ama elden de bir şey gelmiyor. Dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarımıza büyük sabır diliyorum. Büyük kayıp. Kemal Kuruçay çok iyi insandı. Kemal Kuruçay, çok büyük bir oyuncuydu, iyi bir oyuncuydu. Saygılı insandı, kibar insandı, zarif insandı. İşini seven bir insandı. Senaryosu elinde vefat etti. Takdiri ilahi. Herkese sabırlar diliyorum. Bir şey diyemiyorum. Susmak en güzel şey herhalde. İfade edemiyoruz. Herkes büyük acı içerisinde şu anda, tüm çalışma arkadaşlarımız” diye konuştu.

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