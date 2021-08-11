Ünlü Oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana rolüne hayat veren usta oyuncu, bir süre önce rahatsızlanmıştı. Başarılı oyuncu bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberini Oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynarca, “Sınanıyormuyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu” şeklinde paylaşım gerçekleştirdi.