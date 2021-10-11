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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla yurt dışında çıktı. Dubai'ye gittiği iddia edilen çiftten Atagül, yatakta çektirdiği pozları da yayınladı.

Magazin 11.10.2021, 11:31 11.10.2021, 11:39
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, İstanbul Havalimanı'nda çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Sürprizli" diye yazdı. Atagül'ün yatak pozları dikkat çekti. 

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla yurt dışında çıktı. Çift, havalimanında çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Atagül, "Sürprizli" diye yazdı. Dubai'ye gittiği iddia edilen çiftten Atagül, yatakta çektirdiği pozları da yayınladı.

Beyaz tişörtü ve minisiyle eşine poz veren Atagül, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Atagül'ün tişörtünün üzerinde, "Filinta gibiyim" yazısı dikkat çekti.

Şu an hiçbir projede yer almaya ikili, tatilde kendilerine gelen senaryoları da okuyacağı öğrenildi. İkilinin, önümüzdeki günlerde izleyici karşısına çıkabileceği konuşuluyor. 

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