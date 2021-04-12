Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1’inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darp edilirken, Üstündağ’ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.’yi sağ dizinden yaraladı.

Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ’ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

Öte yandan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Federasyonumuza bağlı tescilli organizatör kulüplerimizden Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 10-11 Nisan tarihinde Bodrum – Muğla’da düzenlenen Bodrum Rallisi’nin ödül töreninin tamamlanmasının ardından, birkaç kişiden oluşan bir grup; ‘yoldan çıkan bir ekibin üyelerine müdahale edilmediğine’ dair asılsız bir ihmal iddiası üzerine ralli merkezine gelerek organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırmış; kulüp yöneticilerimizden birisi ile bir güvenlik görevlisini darp etmiş ve kendi grupları içinde yer alan bir kişiyi silahla yaralamıştır.

Emniyet güçlerimiz yaşanan bu üzücü olaya hemen müdahale etmiş ve akabinde yasal süreç başlatılmıştır. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak yaralanan kulüp yöneticilerimiz ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir; yasal sürece müdahil olup, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirir ve olaya ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımız ile sağlık personelimize teşekkürlerimizi sunarız.

(Hürriyet)