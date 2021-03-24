Ünlü oyuncu lojistik şirketi kurdu

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleştik" dedi.

EVİNE 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun evi için 320 bin dolar ödediği öğrenildi.

AMERİKAN RÜYASI GERÇEK OLDU

Uzun zamandır ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Tolga Karel'in rüyası gerçek oldu. 'Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım’ diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da şirket kurdu. Çok sayıda TIR alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Pandemide işleri açılan Karel, 'Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO’luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir 'çıraklığını yapmadığım işin ustası olamazsın' şimdi ustalık döneminin başındayım rabbim yar ve yardımcım olsun' mesajını paylaştı.

Kaynak: hurriyet.com.tr