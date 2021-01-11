Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Korona virüse yakalanan ıyuncu Okan Karacan kendini kötü hissedince Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Karacan'ın tedavisine evde başlandı. 3 gündür karantinada olduğunu belirten Karacan, tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.

ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN

Karacan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Ayrıca Okan Karacan yaptığı paylaşımda kısa bir video da kullandı. Özel kıyafetler giymiş sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilen Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağ olsun sağlık görevlileri geldi aldılar beni" ifadelerini kullandı.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Okan Karacan, "Herkese merhaba, nefes darlığım ve ağrılarım devam ediyor ama emin ellerdeyim. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu hastalığı yenip aranıza tekrar kavuşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Çok dikkatli olun lütfen. Tedbiri elden bırakmayın. Çok yorucu bir hastalık. İyi olup hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Allaha emanet olun. Dua istiyorum bol bol" şeklinde konuştu.