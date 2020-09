Ünlü oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Diana Rigg’in ölüm haberini, oyuncunun ajansı verdi.

DIANA RIGG’DEN ÖLÜM HABERİ



Açıklamada, “Bu sabah huzur içinde öldü. Bu zor zamanda gizlilik isteyen ailesiyle evdeydi.” denildi.

GAME OF THRONES, THE AVENGERS…



Birçok yapımda rol alan Diana Rigg, The Avengers dizisinde Emma Peel rolünde oynarken, Game of Thrones’ta ise Olenna Tyrell olarak izleyicilerin karşısına çıktı.

Diana Rigg, The Avengers dizisinde Emma Peel rolüyle tanınıyordu

“KÖTÜ KARAKTERLERİ SEVİYORUM”



Geçtiğimiz yıl Game of Thrones’taki rolünden bahseden Rigg, “Kötü karakterleri oynamayı seviyorum. İyiden çok daha ilginçler. Kötü rolde oynamayı sevmeyen bazı oyuncular var; onlar beğenilmeyi seviyorlar. Ben ise beğenilmemeyi seviyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

DIANA RIGG KİMDİR?



20 Temmuz 1938 yılında dünyaya gelen İngiliz aktris Diana Rigg, profesyonel oyunculuk kariyerine Kafkas Tebeşir Dairesi’nde başladı.

Diana Rigg’in ünlüler dünyasına adım atmasını sağlayan yapım, The Avengers dizisi oldu. Rigg, dizide 3 sezon boyunca Emma Peel karakterini başarılı bir şekilde canlandırdı.

1971'de Abelard & Heloise'un yapımcılığında ilk Broadway oyuncusu seçildi. Film rolleri arasında Bir Yaz Gecesi Rüyasında Helena (1968); Kraliçenin Hizmetinde (1969) James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo'yu oynadı.

1994'te En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.

1988 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen Rigg, 1994’te En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü’nün sahibi oldu.

ÖDÜLLERİ



İngiliz aktris, Game of Thrones’ta Orona Tyrell rolünü canlandırdı. Rigg, televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA TV Ödülü’nü 1990 yılında Mother Love dizisindeki kayınvalide rolüyle hak etti.

1997 yılında Rebecca’daki Danvers rolü sayesinde Emmy ödülünün sahibi olan Diana Rigg, 2000 yılında da The Avengers’taki performansıyla Bafta özel ödülünü kazandı.