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Ünlü müzisyen Dr. Dre beyin kanaması geçirdi
Dünyaca ünlü rapçi Dr. Dre beyin kanaması geçirdi. Hastanede kendisine gelen Dre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık ekibim çok iyi bir iş çıkarıyor. Yakında hastaneden çıkacağım” ifadelerini kullandı.
Magazin 06.01.2021, 10:04
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Ünlü rapçi Eminem dahil pek çok ismi rap camiasına kazandıran Dr. Dre beyin kanaması geçirdi. Los Angeles’taki Cedars Sinai Tıp Merkezi’ne kaldırılan Dre, hastanede kendisine geldi.
Hastanede kendine gelen Dr. Dre, kişisel Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı. Dr. Dre, ” Bana destek olan ve iyi dileklerini aktaran aileme, arkadaşlarıma ve hayranlarıma teşekkür ederim. Sağlık ekibim çok iyi bir iş çıkarıyor. Yakında hastaneden çıkacağım” dedi.
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