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Ünlü mankenler, Kapadokya’da defile yorgunluğunu atlarla attılar

Dosso Dossi Fashion Show’un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi için Kapadokya’ya gelen 30 manken, yaklaşık 32 derece sıcaklıkta başarılı bir projede yer aldı. Kapadokya’nın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleştirilen çekimlere yörenin meşhur atları da eşlik etti.

Magazin 24.05.2021, 11:34
Ünlü mankenler, Kapadokya’da defile yorgunluğunu atlarla attılar

Dosso Dossi Fashion Show’un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi için Kapadokya’ya gelen 30 manken, yaklaşık 32 derece sıcaklıkta başarılı bir projede yer aldı. Kapadokya’nın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleştirilen çekimlere yörenin meşhur atları da eşlik etti.

"Güzel atlar diyarı" Kapadokya’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten mankenlerden Özge Ulusoy ve Jessica May ise çekim aralarını fırsata çevirdi. Atlara olan sevgileriyle bilinen Ulusoy ve May, çekimlerde kendilerine eşlik eden atlar ile yakından ilgilendi. Peri bacalarının büyülü atmosferinde başarıyla tamamlanan çekimler sonrasında soluğu atların yanında alan iki manken, at safari yaparak adeta yorgunluk attı.
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