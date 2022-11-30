Ünlü komedyene yüksek nafaka

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı.

2022 yılında ise Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Yağtu'ya dava açtı.

Boşanma davasının sonucunda Yılmaz'ın, 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Yağtu'ya ise 500 bin dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Yılmaz, nafakanın 40 bin liraya düşürülmesini talep etmişti.

'DÖVİZ CİNSİ GELİRİ VAR' DEDİ

Mahkeme, Yılmaz'ın 70 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Bunun üzerine Yağtu, istinafa başvurdu. Ünlü oyuncu, Yılmaz'ın reklamlarda rol aldığını, dizilerinin yayında olduğunu, yurt dışındaki evlerinden döviz cinsi kira aldığını, dolayısıyla enflasyondan etkilenmediğini belirtti.

Mahkeme, Yağtu'yu haklı buldu. Yılmaz, 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek.