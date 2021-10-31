Ünlü isimlerden Cadılar Bayramı pozları

DİLA TARKAN

"Mutlu Cadılar Bayramı."

ZEYNEP SEVER DEMİREL

"Popüler kültür şeysi işte, eğlenceli seviyoruz."

FAHRİYE EVCEN

"Abrakadabra... Simsalabim..."

YASMİN ERBİL

"Korkutmak için çok tatlı."

ŞEVVAL ŞAHİN

"Mutlu hafta sonları..."

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, model Anna Nicole Smith'in 1994 yılında, kendisi 27 yaşındayken 89 yaşındaki milyarder J. Howard Marshall ile evlenmesini canlandırdı.

48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, Cadılar Bayramı temalı bir korku filmi videosu çekerek sosyal medya hesabından yayınladı.

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.