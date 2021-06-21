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Ünlü ikili şarap işine giriyor!

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, Trakya'da 10'ar dönümlük üzüm bağı satın aldı. Yakın arkadaş olan ikili, kendi şaraplarını üretecek.

Magazin 21.06.2021, 10:51
Ünlü ikili şarap işine giriyor!

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı. Bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ'da "Şarap köyü" yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretmeyi hedefliyor.

250 METREKARELİK BAĞ EVİ YAPACAKLAR
10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başlamış bile. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacak.

MARKALAŞTIRMAYI HEDEFLİYORLAR
İleride üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, iki arkadaş kendi bağlarından üretilen şarapları markalaştırmayı hedefliyor.(haber3.com)

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