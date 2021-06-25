Ünlü çocuklarında klasik isim furyası esiyor... Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Çift, önceki gün Gümbet'te konakladıkları otelde kamera karşısına geçti.

"HALİT'TE KORKU VAR"

Kız bebek heyecanı yaşayan ikiliden Ergenç, "Güzel ve değişik bir duygu" dediği sırada Korel, "Korku var korku, Halit'te korku var" diye espri yaptı.

Ergenç ise, "Bergüzar'ın beklentisi ve heyecanı inanılmaz. İnşallah kızımızı kucağımıza alacağız." dedi.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Korel, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. Diyorum ki; Allah da onun gücünü verecek herhalde." diye konuştu.

"LEYLA İSMİNİ HEP ÇOK SEVDİM"

Kızlarına Leyla adını vereceklerini söyleyen çiftten Korel, "Kendimi bildim bileli ben Leyla ismini çok sevdim. Hep hayalimdeydi. Allah nasip etti çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Korel, "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder." dedi.

"ŞOKE OLDUK!"

İptal olan dizi projesiyle alakalı da konuşan Korel, "Çalışmalar devam ederken doktor kontrolünde hamile olduğumu öğrendim. Halit ile beraberdik ve şoke olduk. Ondan sonra 'böyle bir durumumuz var devam edelim' dedik. O sırada koronavirüs vakaları çok arttı. Hem yapımcı ve yönetmenimiz çok çekindiler ve dediler ki; her türlü konforu sağlayacağız ama bunun garantisi yok. O dönem vaka sayısı 50 bine ulaşmıştı. Ara vermemiz lazımdı. Karnım çok hızlı büyümeye başladı. Fiziksel olarak projede olmam mümkün değildi. Ben de dedim ki; başka bir arkadaşımla devam edin, onlarda projeyi rafa kaldırdı" diye konuştu.

"TEKLİF YOK AMA NEDEN OLMASIN"

Yeniden aynı projede oynamak istediklerini söyleyen Ergenç, "Arada konuşuyoruz, acaba 'Vatanım Sensin'den sonra aynı projede olur muyuz diye. Bir teklif yok ama neden olmasın" dedi.





Korel ise, "Benim en son hatırladığım aynı projede oynayan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'du. Biz çok korktuk inandırıcı olacak mı, nasıl olacak diye. Sette bile evliliğimizi unutuyorduk" diye konuştu.

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı.

İkili, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.