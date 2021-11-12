Ünlü aktörler Bursa’da yeni oyuncular yetiştirecek

Usta tiyatrocu Selahattin Taşdöğen başta olmak üzere, ünlü oyuncular, Bursa’da film ve tiyatro sektörü için yeni yüzler yetiştirecek.

Bursa’da kurulan Oyuncu Akademisi önümüzdeki günlerde eğitimlere başlıyor. Yazılım mühendisi Murat Bastem tarafından kurulan Bursa Oyuncu Akademisi için kayıtlar sürüyor. Bastem’in Bursa’da tiyatro eğitimi için kurduğu akademinin ilk konuğu ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen ve yönetmen Ercüment Çavluer oldu. Oyuncu Akademesi’nin tanıtımı Ördekli Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kursiyerler ve Bursalı hayranlarıyla buluşan ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen, ‘’Bizim burada bulunma gayemiz, tiyatro ve sanat adına Bursa ve civarında tiyatroya gönül vermiş, eğitim almak isteyen kardeşlerimizi yetiştirmek. Elimizden geldiğince onları bu kulvarda, sanata ve tiyatroya hazırlayacağız. İnşallah geleceğin oyuncularını yetiştireceğiz. Elbette bu işin merkezi sadece büyük şehirler, İstanbul ve Ankara değildir” dedi.

"Amerika’da eğitim alanın kafatasını açıp içine yetenek mi sokuyorlar?"

Setlerde yaşadığı ilginç hatıralarından da bahseden Taşdöğen, oyuncu adaylarına tecrübelerini aktardı. Taşdöğen, "Çok güzel kızlar, çok yakışıklı erkeklerden, ben bakıyorum, dizilerde 25-30 yaş aralığında başrol oynayan bir sürü arkadaşımız var. Ama bugün var, yarın olmayacak onlar. Kalıcı olamayacaklar. Çünkü bir öncesine baktığımda, orada oynayanlar bugün yoklar. Sabah 10’dan önce kalkan oyuncu olabiliyor, öbürü de unutulabiliyor. Çünkü temellerinde oyunculuk yok. Ben Amerika’da 3 ay eğitim aldım diyor. Amerika’da eğitim alsan ne olur, almasan ne olur? Amerika’da insanın kafatasını açıp içine yetenek mi sokuyorlar? Böyle bir şey yok. Şimdi menajerlik sistemi denilen bir sistem var. Ancak başarılı olamıyor. İki üç bölüm sonra dizi ortadan kalkıp gidiyor" diye konuştu.

Spikerlik ve oyunculuk eğitimi verilecek

Akademinin kurucusu Murat Bastem, Kayhan Mahallesi’nde 28 Kasımda başlayacak kursların ücretli olacağını, bir aylık eğitimlerin bin lira, üç aylık eğitimlerin ise 2 bin 500 lira olacağını söyledi. Bastem, ilk kurslarda Selahattin Taşdöğen ve yönetmen Ercüment Çavluer’in eğitim vereceğini, daha sonra başka oyuncu ve yönetmenlerin de kursiyerlerle buluşacağını kaydetti. Bastem, kurslarda spikerlik, oyunculuk, dublaj eğitimleri vereceklerini, 20’şer kişiden iki sınıf kurulacağını da sözlerine ekledi.

Bu arada bir genç kız, ressamlığıyla da tanınan Selahattin Taşdöğen’e, kendi çizdiği resmini hediye etti.