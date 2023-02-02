Ünlü aktörden samimi açıklamalar

Kocaeli’de gençlerle bir araya gelen ünlü aktör Cem Uçan, "İzlediğiniz tarihi dizilerin hemen hemen hepsinde ben oynadım. Tarihi, dizilerden ve filmlerden öğrenemezsiniz. Biz size sadece araştırma ve okuma hevesi aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Filinta, Diriliş Ertuğrul, Fatih’in Fermanı, Payitaht Abdülhamid gibi birçok tarihi dizi ve filmde rol alan aktör Cem Uçan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gençlerle buluştu. Kılavuz Gençlik Söyleşileri çerçevesinde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Orhan Karaağaç üstlendi. “Böyle Şeyler Filmlerde Olur” adıyla gerçekleşen programda Cem Uçan, gençlerden tarihi okuyarak öğrenmelerini istedi. Uçan, tarihi dizi ve filmlerin de insanları araştırma ve okuma hevesine yönlendirmek için olduğunu belirtti.

"Aliyar diye bir adam yok zaten"

Sekapark Film Platosu’nda çekilen önemli projelerde yer aldığı için Kocaeli’yi yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten Uçan, Kocaeli’nin tarihi ve film sektörü açısından önemli bir merkez olduğunu ifade etti. İyi hikayelerin üzerine kurgulanmış, gerçek hikayelerin kalıcı olduğunu vurgulayan oyuncu, "Tarihi ve dönem filmleri benim var olmayı istediğim işler. Osmanlı tarihini, Türk tarihini çok seviyorum ve araştırıyorum. İzlediğiniz tarihi dizilerin hemen hemen hepsinde ben oynadım. Tarihi, dizilerden ve filmlerden öğrenemezsiniz, biz size sadece araştırma ve okuma hevesi aşılamaya çalışıyoruz. Bu diziler bizi teşvik edecek. Geriye dönük tarih okuyunuz düzgün kaynaklardan. Sağlam kaynaklardan tarih okuyacağız. Ben Diriliş Ertuğrul dizisinin üçüncü sezonda öldüm. Ortalık ayağa kalktı. ’Aliyar nasıl ölür? Aliyar karakterindeki çocuk Osmanlı’da beraber mi savaştılar?’ Arkadaşlar o kadar inanmışlar ki. Aliyar diye bir adam yok zaten. O yüzden geriye dönük çok iyi okumalar yapmak gerekir. Tarih okursak çok daha kıymetli olacak. Çok daha yerine oturacak izledikleriniz” şeklinde konuştu.

"Muhteşem kahramanlık hikayelerimizi globale uyarlamalıyız"

Uçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niyetimiz derdimizi dünyaya anlatmaksa buna tüccar kafasıyla değil de milli duygularla bakmalıyız. Muhteşem kahramanlık hikayelerimizi globale uyarlamalıyız. Abdülhamid dizisinde oynadığım karakterin öyle sonlanacağını bilseydim Payitaht Abdülhamid’i kabul etmezdim. Çünkü dünyadaki hiçbir para, hiçbir varlık, hiçbir mal, hiçbir şan, hiçbir şöhret bana bir vatan hainliğini oynatamaz. Asla"