''Umarım çocuğum Mavi'ye benzer''

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, samimi bir itirafta bulundu.

"ÇOCUK" AÇIKLAMASI

İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan 27 yaşındaki Erçel, "Çocuk istiyor musun?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Evet, çok istiyorum. Umarım yeğenim Mavi'ye benzer. Mavi bana benziyor" şeklinde konuştu.

SIK SIK YEĞENİNİ ZİYARET EDİYOR

Hande Erçel'in reklamcı Caner Yıldırım ile evlenen ablası Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi'yi 2019 yılında dünyaya getirmişti.

Ünlü oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye gidiyor.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Erçel, yeğeni ile pozlarını da sık sık Instagram'dan yayınlıyor.

Takipçileri ise Aylin Mavi'yi Erçel'e benzettiklerini ifade eden yorumlarda bulunuyor.