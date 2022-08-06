banner528

banner549

banner547

Son Dakika
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği

Uludağ Yaz Festivali’de coşkulu açılış

Uludağ Yaz Festivali çercevesinde düzenlenen organizasyona vatandaşlar akın etti. 3 gün sürecek organizasyonun ilk günü ünlü rapçi Ceza ve rock grubu Duman damgasını vurdu.

Magazin 06.08.2022, 07:05
Uludağ Yaz Festivali’de coşkulu açılış

Uludağ Yaz Festivali çercevesinde düzenlenen organizasyona vatandaşlar akın etti. 3 gün sürecek organizasyonun ilk günü ünlü rapçi Ceza ve rock grubu Duman damgasını vurdu.

Bursa’da kış turizminin önde gelen yerlerinden biri olan Uludağ’da ‘Yaz Festivali Konserleri’ çerçevesinde düzenlenen organizasyonda renkli görüntüler oluştu. Uzun kuyrukların oluştuğu organizasyona binlerce vatandaş akın etti. 3 gün sürecek etkinliğin ilk gününde Emre Fel, Hedonutopia, Sufle, Yaşlı Amca günün erken saatlerinde şarkılarıyla coştururken ünlü rap şarkıcısı Ceza şarkılarıyla ve sahne performansıyla coşkuyu zirveye çıkarttı. Ardından ilk günün son konserinde ünlü rock grubu Duman sahne aldı. Duman, seslendirdiği şarkılarla festivale katılan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Coşkuyla devam edecek olan organizasyonun ikinci gününde Elçin Orçun, Mavi Gri, Tuğkan, Madrigql, Uzi ve Emre Aydın birbirinden güzel şarkılarıyla festivalde yerini alacak.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu