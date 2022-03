Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala: “Bizi sınırda Türkler kurtardı”

2016 yılında Eurovision birincisi olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, iki çocuğuyla birlikte Ukrayna’dan İstanbul’a gelerek Türkiye’ye sığındı. Basın açıklaması yapan Jamala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bizi Türkler kurtardı, İstanbul’dan Romanya sınırına kadar gelip bizi sağ salim İstanbul’a ulaştırdılar” dedi.

2016 yılında Eurovision birincisi olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, Ukrayna’daki savaş nedeniyle iki çocuğuyla birlikte İstanbul’a gelerek Türkiye’ye sığındı. Dünyaca ünlü sanatçı Jamala, yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Halkına karşılıksız destekleri için teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına sonsuz teşekkürler”

Basın toplantısının başlangıcında Türkçe kısa bir açıklama yapan Jamala, “Ukrayna’da masum siviller günlerdir bombalanıyor. Kiev’de yaşlılar, kadınlar çocuklar hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye Devleti’ne ve halkına bize verdikleri karşılıksız destek için çok teşekkür ederim. Türkiye, 100 yıllardır olduğu gibi bizlere hiçbir karşılık olmadan insani ve vicdani sorumluluk gereği kapılarını sonuna kadar açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Türk halkına sonsuz teşekkürler” dedi.

“Türkiye’ye mülteci olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi”

Yaşadığı süreci anlatan Jamala, “Türkiye’ye mülteci olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Eşim 24 Şubat sabah saat 05.00’te bomba seslerinde uyandırdı ve Kiev üzerinde bomba saldırısı olduğunu söyleyerek uyandırdı. Baştan ne yapacağımı bilemedim. Çok kararsız kaldık. Çocuklarımı toplayıp sığınaklara indik. Sonrası iki kez tekrar siren uyarısı geldi ve biz tekrar sığınaklara inmek zorunda kaldık. Akşam saatlerine doğru biz anladık ki tüm Ukrayna kuşatılmış ve her taraftar farklı şehirlerde bombalar sesi duyuluyor. Biz Kiev’i terk etmek zorunda kaldık. Batı Ukrayna bölgesine kaçmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

“Romanya sınırında bizi Türkler kurtardı”

“26 Şubat’ta yine sabah saat 06.00’da bomba sesinde uyandık, çünkü yanımdaki havalimanı bombalanıyordu” diyerek konuşmasını sürdüren Jamala, “Sonrasında biz sınıra doğru çıkmaya karar verdik ve Romanya sınırına doğru geldik. Orada 20 saat olan bir süreçte çok trafik olduğu için aracımız çok yavaş ilerliyordu. Sağ olsunlar bizi Türkler kurtardı, İstanbul’dan Romanya sınırına kadar gelip bizi sağ salim İstanbul’a ulaştırdılar. Tekrar burada Romanya sınırdaki karşılayan arkadaşlara da seslenmek isterim. Bizim perişan olduğumuz halde çocuklarımız güler yüzle karşılaştı, çocuklarımıza yemek içecek verdiler, çok teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman düşünmedim ki, ben de büyükannemin hikâyesini ve tarihsel tekrarlama olacağını. Benim büyükannem gibi 1944’te sabah saat 05.00’te 5 çocuklar 15 dakika içinde eşyalarını toparlamak zorunda kaldı. Sovyet rejimiyle ülkeden zorla çıkarıldı. Benim eşim Ukrayna’da kaldı. Ben buraya dünyaya tekrar sesimi duyurmak için geldim. Çünkü bu savaş bitmeli, herkes bu savaşa hayır demeli” diye konuştu.

“Benim için bu terörizm olarak algılıyorum”

Yaşanan olayı terörizm olarak algıladığını söyleyen Jamala, “Benim için bu terörizm olarak algılıyorum. Çünkü şu an ülkemde çocuklar ve kadınlar, masum insanlar ölüyor. Onların istediği aslında vatanından ülkesinden vazgeçirmektir. Haksız olarak bunu buluyorum. Şu an bize şantajla ülkesini teslim etmesini istiyorlar. Ukrayna olduğumuzu ve vatanımızdan vazgeçelim diye şart koşuluyor şu an. Ben duygularımı ifade etmek için sözler bulamıyorum, çünkü bu çok zor. Ben iki çocukla kalktım geldim eşimi orada bıraktım. Sınırda ayrıldık ve şu an eşimde sınırdaki insanlara destek olmaya çalışıyor. Bir an önce bu kabus bitmeli” şeklinde konuştu.