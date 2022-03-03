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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz, Rusya ve medeniyet arasındaki savunmayız” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz, Rusya ve medeniyet arasındaki savunmayız” dedi.
Magazin 03.03.2022, 18:17
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz, Rusya ve medeniyet arasındaki savunmayız” dedi.