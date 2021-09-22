Uğur Arda Aydın kimdir? Oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın’ın biyografisi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nda iddiaya göre oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın, 2012 yılında provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u, 2019 yılında da Nazife Aydın'ı taciz etmiş. Alkoy ve Aydın Uğur hakkında cinsel taciz davası açmıştı. Karar açıklandı, mahkemen Aydın’ı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

UĞUR ARDA AYDIN KİMDİR?

1 Mart 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Uğur Arda Aydın, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul'a yerleşen Uğur Arda Aydın, 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaya başladı.

Ankara'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul'da devam eden Aydın, çok sayıda reklam filmi ve sinema filminde seslendirme yaptı, dizilerde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında rol aldı.

UĞUR ARDA AYDIN’NIN OYNADIĞI DİZİLERİ

* Kaynanalar

* Bücür Cadı

* Çalıkuşu

* Çocukluk Günleri

* Taştan Kalp

* Karakol

UĞUR ARDA AYDIN’NIN OYNADIĞI REKLAMLAR

* Yapı Kredi Bankası

* Ruffles

* Hürriyet

* Marshall

* Yudum

* Nescafe

UĞUR ARDA AYDIN’NIN ROL ALDIĞI VE YÖNETTİĞİ OYUNLAR

* Galilei'nin Yaşamı

* Candan Can Koparmak

* Buluşma Yeri

* Hırçın Kız

* Bizans Düştü

* Bir Gece Masalı

* Yaban Ormanı

* Keşanlı Ali Destanı

* İstanbul Efendisi

* Tekrar Çal Sam

* Lüküs Hayat

* Donmuş (DOT)

* Bremen Mızıkacıları

* Devr-i İstanbul

* Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

* Düş Oyuncakları

* Hamlet

* Ölü Adamın Cep Telefonu

* Harikalar Mutfağı

* Bir Yaz Gecesi Rüyası

SESLENDİRME YAPTIĞI DİZİLER VE FİLMLER

* Aladdin (Alaaddin)

* Şaşkın İmparator (Kuzco)

* Andy'nin Nesi Var? (Andy)

* Winnie The Pooh (Piglet)

* High School Musical (Zac Efron)

* High School Musical 2 (Zac Efron)

* High School Musical 3: Senior Year (Zac Efron)

* İri ile Tıfıl (Tıfıl)

* Paytak (Paytak)

* Lost (Hurley)

* Gelibolu (Joe)

* Canavar Ev (Bones)

* Orman Çetesi (Hammy)

* Neşeli Ayaklar (Rinaldo)

* Chicken Little (Zach Braff)

* Bitirim Karınca (Beetle)

* Titanic (Jack)

* Selena (Gökhan Keser)

* Beyblade (Rei)

* Zoraki Koca (Burak Özçivit)

* Asmalı Konak (Burak Altay)

* Kampüzistan (Burak Altay)

* Long Time Dead (Joe Absolom Rob)

* Transformers (Shia LaBeouf)

* Transformers: Revenge of the Fallen (Shia LaBeouf)

* Transformers: Dark of the Moon (Shia LaBeouf)

* Lady in The Water

* Harry Potter (Sirius Black'in gençliği)

* Superman Returns (James Marsden)

* Kral TV (Kurumsal Ses)

* Disney Channel (Kurumsal Ses)

* Ocean's Eleven (Linus Caldwell)

* The Social Network (Justin Timberlake)

* Inception (Leonardo Dicaprio)

* Romeo+Juliet (Leonardo Dicaprio)

* Sonny with a Chance (Sterling Knight)

* Johnny Tsunami (Brandon Baker)

* Johnny Kapahala: Back on Board (Brandon Baker)

* 16 Wishes (Jean-Luc Bilodeau)

* Lemonade Mouth (Nick Roux)

* The Muppets (Walter)

* The Beach (Leonardo Dicaprio)

* Aslan Kral 2 (Kovu)

* 6 Süper Kahraman (Tadashi Hamada)

* Karlar Ülkesi (Olaf)

* Enola Holmes (Mycroft Holmes)