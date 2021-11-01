Son Dakika
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur”
Üç Kuruş oyuncusu "Halide" Damla Makar Kimdir?
Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş bu akşam ekranlarda izleyicisi ile buluşuyor. Aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin oyuncuları ise oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide Halide rolüne hayat veren başarılı oyuncu Damla Makar. Damla Makar'ın hayatına dair tüm detaylar içeriğimizde...
Magazin 01.11.2021, 20:57 01.11.2021, 21:00
Tiyatro ve dizi oyuncusu. 1996, İstanbul doğumlu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten (2020) sonra Aleksander Zelwerowicz Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.
Öğrencilik yıllarında Ankara’daki tiyatrolarda oynamış, ayrıca Avrupa’nın çeşitli kentlerinde tiyatro sahnelerine çıkmış olan Damla Makar, ilk dizi deneyimi olarak 2021’de Seni Çok Bekledim dizisinde, ardından Üç Kuruş dizisinde rol aldı.
Damla Makar Rol Aldığı Yapımlar
Üç Kuruş (Neriman’ın Kızı Halide, TV Dizisi 2021)
Seni Çok Bekledim (Nezahat, TV Dizisi 2021)