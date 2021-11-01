Üç Kuruş oyuncusu "Halide" Damla Makar Kimdir?

Tiyatro ve dizi oyuncusu. 1996, İstanbul doğumlu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten (2020) sonra Aleksander Zelwerowicz Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

Öğrencilik yıllarında Ankara’daki tiyatrolarda oynamış, ayrıca Avrupa’nın çeşitli kentlerinde tiyatro sahnelerine çıkmış olan Damla Makar, ilk dizi deneyimi olarak 2021’de Seni Çok Bekledim dizisinde, ardından Üç Kuruş dizisinde rol aldı.

Damla Makar Rol Aldığı Yapımlar

Üç Kuruş (Neriman’ın Kızı Halide, TV Dizisi 2021)

Seni Çok Bekledim (Nezahat, TV Dizisi 2021)