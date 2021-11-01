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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? Üç Kuruş oyuncuları ve karakterleri kimler?

Roman bir mafya lideri Kartal'a hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ve bir polisi canlandıran Ekin Koç’un başrolünü paylaştığı Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu şimdiden en çok sorgulanan konulardan oldu. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlayacak, konusu? Üç Kuruş oyuncuları ve karakterleri…

Magazin 01.11.2021, 14:52
Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? Üç Kuruş oyuncuları ve karakterleri kimler?

İçerde ve Çukur gibi dizilerin yönetmeni olan Sinan Öztürk imzalı dizide Çukur oyuncu kadrosundan birçok isim yer alırken öte yandan yeni oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti.

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Üç Kuruş 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00’de yani bu akşam yayın hayatına başlayacak. 

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

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Efe (Ekin Koç)

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İrfan (Diren Polatoğulları)

Üç Kuruş İrfan Kaç Yaşında Diren Polatoğulları Hangi Di...

Bahar (Nesrin Cavadzade)

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Leyla (Aslıhan Malbora)

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Neriman (Nursel Köse)

Nursel Köse

Bülent Komiser (Burak Altay)

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Yardımcı karakterler

Oktay (Civan Canova)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Mutttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

Konuk karakterler

Halit (Ercan Kesal)

Savaş (Fırat Uçkun)

#üç kuruş
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