Üç Kuruş'a damga vuran dans performansı herkesi hayran bıraktı

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe ve Uğur Yıldıran gibi isimlerin rol aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam Show TV ekranında yayınlandı. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un ilk bölümüne Leyla'nın düğündeki dans performansı damga vurdu.

DANSIYLA HAYRAN BIRAKTI

Mahalledeki düğüne gelen Leyla, mafya lideri abisini uzaktan izleyen Organize Şube'de komiser olan Efe'nin yanına giderken kendisini gazeteci olarak tanıttı. Düğüne tek girmek istemediğini söyleyerek Efe'nin koluna giren Leyla, etraftaki kadınlardan kendisini dans kaldırmasını istedi.

Tek başına ortada dans eden Leyla, kıvraklığı ve hareketleriyle herkesi kendine hayran bıraktı. Leyla, dans ederken sık sık Efe'ye bakarak ona olan ilgisini de belli etti. Yeni rolü için uzun süre Roman dansı dersi de alan güzel oyuncu, düğün sahnesindeki dansıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

ROLÜ İÇİN BARMENLİK VE ROMAN DANS EĞİTİMİ ALDI

Dizide Kartal'ın kardeşi Leyla'yı canlandıran Aslıhan Malbora, rolünü "Leyla çok akıllı, okumuş ve manipülatif bir karakter. Aslında kendine mahalle dışında bir hayat kurmaya çalışmış fakat maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı kendini yine mahallede bulmuş" sözleriyle anlattı. Üç Kuruş'u hazırlık sürecinden itibaren çok keyif aldığı bir iş olarak gören Malbora, dizi için barmenlik eğitiminin yanında Uraz Kaygılaroğlu ile Roman dansı dersi aldığını da dile getirdi.