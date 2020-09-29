Twerk ne demek? Twerk dansı nedir ve nasıl yapılır?

Dünya genelinde popülerleşen ve bir fenomen haline gelen danslardan birisi de twerk dansıdır. Kısa bir sürede internet ortamında paylaşılan ve pek çok kişi tarafından bilinen bu dansa gece kulüpleri, sosyal medya, eğlence mekanları, partiler hatta sokakta bile rastlamak mümkündür. Peki, bütün dünya tarafından kısa sürede tanınan ve bir anda popüler olan bu dansı anlamı nedir, nereden ve nasıl çıkmıştır, nasıl yapılır? Sizler için twerk dansının tüm detaylarını bu yazımızda toparladık.

Twerk Ne Demek?

Twerk (Fonetik: /ˈtwɜːrk/) sözcüğüne ilk defa Oxford Dictionary Online'da rastlamak mümkündür.

Oxford Dictionary Onlineda twerk sözcüğü, 'genellikle kadınların yaptığı, kişisel, bir dans' ve 'cinsel tahrik edici tavırla yapılan bir dans' anlamlarına gelmektedir. Oxford Dictionary Online’ın twerk hakkında yapmış olduğu açıklamaya göre sözcük yaklaşık yirmi yıldan beri var ve kullanılmaktadır. Twerk sözcüğünün Türk Dil Kurumuna yansımış ve karşılığı olan şeveke sözcüğü ise 'kaba eti oynatarak yapılan raks' şeklinde açıklanmaktadır. Şeveke sözcüğünün twerk sözcüğüne göre daha eski olduğu ve kelime kökeninin 16. yüzyıla kadar kayıtlarının bulunduğu bilinmektedir.

Twerk, kalçaların yukarı aşağıya ve sağa sola sallanması ile yapılan bir çeşit danstır. Bu dansın oldukça eski bir tarihi olduğu ve Afrika'dan geldiği düşünülmektedir. Nitekim Afrika'da yaşayan pek çok yerel kabile ve topluluğun dans ritüellerinde bu dansın kareografisine rastlamak mümkündür. Twerk dansı genellikle bireysel olarak yapılan bir dans çeşididir. Fakat birden fazla kişi de aynı anda twerk dansı yapabilmekte veya bu dans başka dans kaleorafileri arasında kullanılabilmektedir.

Twerk genel izlenim üzerine cinsel çağrışımlar yapan bir dans türüdür. Günümüzde twerk dansı için kurslar açılmakta ve gelen öğrencilere bu dans ile ilgili eğitimler verilmektedir. Birçok sanatçının klibinde ve sosyal medya hesaplarında bu dansa rastlamak mümkündür. Kalça ve bacak kaslarını çalıştırması nedeniyle bazı spor salonlarında da bu dans ile antreman yapılabilmektedir.

Twerk Dansı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kolay bir dansmış gibi gözükmesinin aksine twerk oldukça zor bir danstır. Twerk yapmak isteyen kişilerin bu yüzden çeşitli taktikler ile çalışması gerekmektedir. Twerk temel mantığı üzerine üç farklı taktik ile öğrenilebilmektedir.

*Çömelerek Twerk Yapmak: Dansçı dengesini sağlayacak şekilde "squat" yapar pozisyonda çömelir. Dizin incinmemesi için dizler ayak parmaklarının ilerisinde tutulur. Kalça sandalyeye oturacak gibi dışarı çıkarılır, beden 45 derece açı ile öne eğilir ve kalça yukarı aşağıya doğru sallanır.

*Duvarda Twerk Yapmak: Dansçı bir duvardan yarım metre kadar uzakta sırtı duvara dönük biçimde ellerini yere koyar. Eller öne doğru bakarken dansçı gücünü ellerine verir ve ayaklarını duvara atar. Dizler duvarda bükük vaziyette olur ve kalça yukarı aşağıya doğru sallanır.

*Elleri Yere Koyarak Twerk Yapmak: Dansçı bacakları paralel ve ayrık olarak durur. Ellerini yere koyar bu sırada ayak parmakları dışarıya dönüktür. Kalça dışarıya doğru çıkarılır, yukarı-aşağıya ve sağa-sola sallanır.