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TV Dünyasında 2020’nin En Çok Konuşulanları!

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, TV dünyasında sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanlarını analiz etti.

Magazin 13.01.2021, 12:35
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TV Dünyasında 2020’nin En Çok Konuşulanları!

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde TV kategorisinde en çok konuşulanları listeledi. 

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Global

Toplam Paylaşım: 117 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 2 milyar

Toplam Erişim: 859 milyar

Toplam Görüntülenme: 689 trilyon

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Türkiye

Toplam Paylaşım: 2.135 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 180 milyon

Toplam Erişim: 15 milyar

Toplam Görüntülenme: 4 trilyon

Günlük Ortalama Paylaşım: 40 milyon

En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)

En Çok Konuşulan TV Kanalları

Evde geçirdiğimiz vaktin arttığı 2020 yılında en çok konuşulan TV kanalı 1.7 milyon ileti ile FOX olmuştur. FOX’u en yakın rakibi ATV 1.4 milyon ileti ile takip etmiştir. 

1. FOX: 1.792.320
2. ATV: 1.410.599
3. Show TV: 1.110.728
4. Star TV: 1.109.781
5. Kanal D: 852.768
6. TV 8: 700.566
7. TRT 1: 568.917

En Çok Konuşulan Dijital Yayın Platformları

Yılın en çok konuşulan dijital yayın platformu tahmin edilebileceği üzere Netflix olmuştur. Netflix’i Digiturk, BluTV, D-Smart ve Tivibu takip etmektedir. 

1. Netflix: 504.565
2. Digiturk: 280.267
3. BluTV: 144.392
4. D-Smart: 122.693
5. Tivibu: 101.804
6. Exxen: 55.566
7. Amazon Prime: 46.846


En Çok Konuşulan TV Dizileri

Sen Çal Kapımı dizisi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici bölümleriyle hakkında en çok paylaşım yapılan dizi olurken, Hercai pandemi döneminde ara vermesine karşın popülaritesini devam ettirmiştir.

1. Sen Çal Kapımı: 700.809
2. Hercai: 553.775
3. Çukur: 541.269
4. Bay Yanlış: 516.933
5. Sefirin Kızı: 452.511
6. Doğduğun Ev Kaderindir: 420.266
7. Ramo: 260.325
8. Masumlar Apartmanı: 218.211
9. Menajerimi Ara: 211.654
10. Kırmızı Oda: 193.605

En Çok Konuşulan TV Programları

Popüler televizyon programlarında Survivor her yıl olduğu gibi 2020’de de en çok konuşulanlar listesinin başında yer almıştır. MasterChef ikinci sırada listeye girerken, tartışma programı Teke Tek yılın en çok konuşulan üçüncü programı olmuştur.

1. Survivor: 12.642.195
2. MasterChef: 914.080
3. Teke Tek: 891.232
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert: 577.840
5. Tarafsız Bölge: 381.193
 

En Çok Konuşulan Filmler

Salgın sebebiyle beyazperdeye uzak kaldığımız yılın en çok konuşulan filmi Dokuz Kere Leyla olmuştur. Dokuz Kere Leyla’yı Türkler Geliyor, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Parazit takip etmektedir.

1. Dokuz Kere Leyla: 94.368
2. Türkler Geliyor: 52.930
3. Aşk Tesadüfleri Sever 2: 32.988
4. Parazit: 26.697
5. Platform: 24.121
 

En Çok Konuşulan Diziler

Evde geçirilen vakitlerin uzadığı ve dizi izleme oranlarının yükseldiği 2020’de kendinden en çok bahsettiren diziler 4. sezonuyla dönen La Casa De Papel, 3. sezonunda yine büyük ilgi gören gençlik dizisi Elite ve yine 3. sezonu yayınlanan Ozark olmuştur.

1. La Casa De Papel: 152.797
2. Elite: 83.953
3. Ozark: 77.835
4. Dark: 67.074
5. Peaky Blinders: 41.792
6. Walking Dead: 37.148
7. The Crown: 23.881
8. Brooklyn Nine Nine: 22.407
9. After Life: 22.259
10. The Mandalorian: 21.522


En Çok Konuşulan Kadın Oyuncular

Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan kadın oyuncu, Sen Çal Kapımı’da dizisindeki rolü ve aktif sosyal medya kullanımıyla Hande Erçel olurken, Erçel’i Demet Özdemir ve Neslihan Atagül izlemektedir.

1. Hande Erçel: 501.350
2. Demet Özdemir: 462.516
3. Neslihan Atagül: 361.456
4. Ebru Şahin: 356.925
5. Özge Gürel: 268.319
6. Ece Yaşar: 247.076
7. Birce Akalay: 184.614
8. Hazal Subaşı: 177.989
9. Elçin Sangu: 113.435
10. Esra Bilgiç: 73.413

En Çok Konuşulan Erkek Oyuncular

Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan erkek oyuncu Can Yaman olurken, Yaman’ı Engin Akyürek, Kerem Bürsin ve Alp Navruz takip etmektedir. 

1. Can Yaman: 627.932
2. Engin Akyürek: 593.523
3. Kerem Bürsin: 486.108
4. Alp Navruz: 414.993
5. İbrahim Çelikkol: 317.443
6. Akın Akınözü: 271.547
7. Cihangir Ceyhan: 260.325
8. Aras Bulut İynemli: 183.924
9. Uraz Kaygılaroğlu: 181.166
10. Murat Yıldırım: 125.126

En Çok Konuşulan Yönetmenler

Salgın nedeniye film projeleri ertelenirken birçoğu da vizyona girme şansı bulamamıştır. En çok konuşulan yerli yönetmenler sırasıyla Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan ve Zeki Demirkubuz olmuştur.

1. Mahsun Kırmızıgül: 284.796
2. Yılmaz Erdoğan: 64.557
3. Zeki Demirkubuz: 57.324
4. Nuri Bilge Ceylan: 51.646
5. Onur Saylak: 48.198
 

En Çok Konuşulan Sunucular

2020’nin en popüler programı Survivor’ın yorum programı sunucusu Hakan Hatipoğlu ve gündeme oturan birçok olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı ilk sıralarda yer almıştır.

1. Hakan Hatipoğlu: 577.232
2. Müge Anlı: 503.548
3. Esra Erol: 163.455
4. Pelin Çift: 149.800
5. Murat Ceylan: 118.501
 

En Çok Konuşulan Fenomenler

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven, en popüler fenomenler listesinde ilk sıralarda yer alırken Önder Şeren üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Barış Murat Yağcı: 3.891.773
2. Cemal Can Canseven: 1.761.306
3. Önder Şeren: 965.591
4. Danla Bilic: 637.936
5. Oğuzhan Uğur: 444.669
6. Enes Batur: 430.541
7. CZN Burak: 407.354
8. Çağrı Taner: 406.273
9. Aykut Elmas: 277.428
10. Reynmen: 266.004
 

En Çok Konuşulan Sanatçılar

Şarkılarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen Haluk Levent, 2020 yılının en çok konuşulan sanatçısı olmuştur. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gökhan Özoğuz ikinci, Demet Akalın ise üçüncü sırada yer almaktadır. 

1. Haluk Levent: 3.689.920
2. Gökhan Özoğuz: 1.270.195
3. Demet Akalın: 829.446
4. Sezen Aksu: 542.819
5. Cem Yılmaz: 531.805
6. Hadise: 483.336
7. Yıldız Tilbe: 430.946
8. Tarkan: 359.088
9. Aleyna Tilki: 250.523
10. Murat Boz: 181.031
 

Araştırma Yöntemi

  • Paylaşımlar 1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarih aralığını kapsamaktadır.
  • Raporun genel hacim verilerini içeren ilk bölümünde sadece Twitter paylaşımları yer alırken; 2020'nin en çok konuşulanları bölümünde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, haber siteleri, bloglar, forumlar gibi mecralar da analize dahil edilmiştir. 
  • Organik verilere ulaşmak için konularla ilgisiz paylaşımlar ve bot hesapların paylaşımları temizlenmiş ve rapordaki verilere dahil edilmemiştir. Bazı konularda sadece Twitter resmi hesaplarının etkileşim (mention, retweet, reply) bilgilerine yer verilmiştir.
  • Siyasi isimler, sponsorluklar ve spor paylaşımları, ilgili kategorilerin haricinde kalan bölümlerden çıkarılmıştır. 

Reklamcılık, Pazarlama ve Marka Yönetimi konularında güncel ve trend içerikleri okuyucularıyla buluşturan The Brand Age, ocak sayısında yer alan birbirinden keyifli röportajlar ve haber konuları ile raflarda. Aynı zamanda tüm içeriklere Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi’den de ücretsiz ulaşabilirsiniz.

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