Tuvana Türkay'ın yeni hali şaşırttı

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, yeni dizisi için imajını yeniledi. “Kağıt Ev” için saçlarını kestiren oyuncu, Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolü paylaşacak.

KARA MELEK'E BENZETİLDİ

Yeni dizisi hakkında konuşma yasağının olduğunu dile getiren Tuvana Türkay, yeni imajı ile bir dönemin unutulmaz karakterlerinden 'Kara Melek'e benzetildi.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Tuvana Türkay, Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Tanınmaz halde objektiflere yakalanan Türkay, fotoğrafının çekildiğini fark edince köşe bucak kaçmıştı.

(Ensonhaber)