Türkiye'de bir dönem yasaklı şarkılar

1. Barış Manço - Arkadaşım Eşşek.

Sebep olarak insanın arkadaşının eşek olamayacağı sunulmuş. Bu nedenle Manço’ya eşek yerine ‘Kuzu’ demesi önerilmiş.

“Bir Bahar Akşamı”na da TRT denetimi “olmaz” demiş. Çünkü bir pop müzik şarkıcısı, klasik Türk müziği söyleyemezmiş. Türk sanat müziğinin yozlaştırılmış bir örneği imiş.

"Ölüm Allahın Emri" şarkısı da yine denetimden geçememiş. Girişte zurna kullanılmış. Pop müzikte zurna kullanılamazmış ve şarkı sözlerinde karamsarlık varmış.

2. Orhan Gencebay- Batsın Bu Dünya

Mevcut düzene isyan edip, insanların ruh halini bozduğu için yasaklanan şarkılardan biri.

3. Sezen Aksu- Sarışınım

Vakti zamanında bestecisi Ermeni olduğu için yasağa takılmış.

Sarışınım'ın bestecisi Ermeni Ara Dinkjian'dır.

4. Müzeyyen Senar - Aman Ormancı

Ormancıların devletin memuru olması ve türküde ormancılara, dolayısıyla da devlete yergi ve sitem yapıldığı gerekçesiyle o dönem yasaklanmış.

5. Musa Eroğlu-Yolun Sonu Görünüyor

Bu şarkının sözleri de intiharı çağrıştırıp, özendirdiği gerekçesiyle yasaklanmış.

6. Adnan Şenses- Doldur Meyhaneci

İnsanları içmeye teşvik ettiği için yasaklanmış.

7. İbrahim Tatlıses- Güneş Doğmayacak Üstüme

Yine intiharı özendirdiği gerekçesiyle yasaklananlardan.

8. Bulutsuzluk Özlemi- Güneye Giderken

Sözlerinde geçen "solda güneş yükseliyordu'' cümlesinde solculuk iması sezildiği için yasaklanmış

9. Şenay- Hayat Bayram Olsa

"İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa" sözleri komünist propagandası yaptığı iddiasıyla yayınlanmamış.

10. Leman Sam- Anladım

Şarkıda geçen "Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe, sırf sana benziyor diye, usulca sokulup 'Merhaba' dedim" sözleri TRT denetiminden geçememiş.

11. Melike Demirağ- Arkadaş

Şarkı sözlerinin üstü kapalı komünizm propagandası yaptığı için yasaklanmıştır. Gerçi sözlerinin Yılmaz Güney'e ait olması bile başlı başına bir yasaklanma sebebi o zamanlarda.

12. Zülfü Livaneli- Şarkışla

"Olaydım olaydım okur yazar olaydım, Deniz mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım..." sözlerinden dolayı yasaklanan şarkılarından biriydi.

13. Özdemir Erdoğan- İkinci Bahar

Ahlaka aykırı sözler barındırdığı için yasaklı şarkılar arasına katılmış.

14. Ayla Algan- Bak Şu Adama Aşık Oldu

"Evli bir erkeğe aşık genç bir kadının hikayesini anlattığı" için yasaklanmış.

15. Bergen- Acıların Kadını

İnsanların ruh halini kötü yönde etkilediği için yasaklanmış.

16. Arif Sağ- Dersim

Türkü, adından dolayı yasaklanmıştı. Başka bir türküsü ise içinde 'şah' kelimesi geçtiğinden TRT onayını alamamıştır.

17. Yaşar Kurt- Korkuyorum Anne

Bu şarkıyı da bir dönem dinlemek ve söylemek yasaktı.

18. Aylin Aslım- Güldünya

Halkı küçük düşürdüğü gerekçesiyle yasaklanmış.

19. Ahmet Kaya- Adı Bahtiyar

Bahtiyar bir militanın kod adı olarak kullanıldığı gerekçe gösterilerek yasaklanmış.

20. Birçok sanatçının söylediği ama en çok Hamiyet Yüceses'ten dinlediğimiz ''Ada sahillerinde bekliyorum''

Darbe yıllarında 'Menderes ve DP'lilerin yargılandığı Yassıada'yı akla getiriyor.'' diye yasaklanmış

21. Murat Kekilli- Bu Akşam Ölürüm Beni Kimse Tutamaz

Yine Türk Gençliği’ni intihara özendirmekten yasaklanmıştı.

22. Cem Karaca- Tamirci Çırağı

Sol söylem içerdiği ve sınıfçılık yaptığı için, "Namus Belası" ise sözleri sebebiyle kötü örnek oluşturduğundan denetimden geçememiş.

Kaynak: onedio.com