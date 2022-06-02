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Türk sinemasının ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ’Rambo’su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.
Magazin 02.06.2022, 22:08
Yeşilçam’ın ’Rambo’su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam’da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz’ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi’nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.