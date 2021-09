TÜRK OYUNCU DENİSE TURKAN HOLLYWOOD YAPIMINDA YER ALDI

Uzun yıllardır New York’ta yaşayan Türk oyuncu Denise Turkan, Hollywood yapımı Death And Bowling filminde önemli rollerden birini canlandırdı. 2018 yılında çekimleri tamamlanan ve pandemi dolayısıyla gösterimi ertelenen film; orta yaşlı lezbiyen kadınlardan oluşan bir bowling takımının kaptanı olan Susan’ın, hastalığı sebebiyle intihar etmeye karar vermesi ve ölümünün ardından yaşanan iç hesaplaşmaların peşi sıra yaşanan olayları ele alıyor.

Film En iyi Senaryo Ödülüne Layık Görüldü

Denise Turkan, çekimleri Los Angeles’da yapılan filmde Susan’ın sevgilisi olan Arnie rolünü canlandırıyor. Film Amerika prömiyerini yaptığı ilk festivalde “en iyi senaryo” ödülüne layık görüldü. Oynadığı rol hakkında açıklamalarda bulunan Denise Turkan “Bir komedi oyuncusu olarak dram oynamak çok iyi bir deneyimdi, hele ki 2 çocuklu lezbiyen bir kadını oynamak değişik bir tecrübeydi. Ayrıca sette LGBTİ bireylerinin olması biraz daha rahat ve güvende olmamı sağladı” dedi. Setlerde homofobik yaklaşımların sona ermesi gerektiğinin altını çizen Denise Turkan, herkese eşit davranılması gerektiğini ifade etti.

Çalışmalarına Türkiye’de de Devam Etmek İstiyor

Meslek hayatına tiyatroda da aktif bir oyuncu olarak devam eden Denise Turkan, şimdilerde Oscar Wilde’ın İmportance of Being Earnest (Ciddi Olmanın Önemi) adlı tiyatro oyununda Lady Bracknell adlı karaktere hayat veriyor. Tiyatronun dışında müzisyen kimliği de olan Denise Turkan, solistlik yaparak New York’un çeşitli mekanlarında sahne alıyor.

Oyunculuk ve müzik üzerine Türkiye’de de çalışmalar yapmayı hedefleyen Denise Turkan, sanata dair çalışmalarını doğduğu ülkesine de taşımak istiyor. Türkiye’deki projelere açık olduğunu bu yüzden Türkiye’deki menajerlerden teklif beklediğini ifade eden Denise Turkan, hem Amerika’da hem de Türkiye’de çalışmalarına iki yönlü olarak devam etmek istediğini her fırsatta dile getiriyor.

Death And Bowling Filmi Pembe Hayat KuirFest’te Gösterilecek

Türkiye’nin ilk LGBTİ temalı filmler gösteren festivali Pembe Hayat KuirFest’e katılacak kişiler, Death and Bowling filmin gösteriminde Denise Turkan’ı izleme fırsatını bulacaklar. Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen ve uluslararası bir festival olan Pembe Hayat Kuir Fest çerçevesinde gösterilecek Death and Bowling filmi; 25 Eylül Cumartesi saat 18:30’da Ankara’da, 1 Ekim Cuma günü ise İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.